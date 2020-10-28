В Мичуринске мать заставляла 13-летнюю дочь попрошайничать у церкви

В Мичуринске полицейские установили, что 47-летняя жительница регулярно заставляет попрошайничать свою 13-летнюю дочь возле Ильинской церкви, расположенной на улице Советской. Доказательством послужили показания очевидцев и свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Нерадивой матери грозит уголовное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.