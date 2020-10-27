Более чем на 20 тамбовских улицах отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, 28 октября более чем на 20 улицах произойдет отключение света. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
Список адресов:
с 8.30 до 16.30
- по ул Н.Вирты, д. 36-125;
- по ул. Подгорной, 59-88;
- по пр. Тульскому, д. 23-54;
- по ул. Менделеева, д. 11-76;
- по ул. Защитной, д. 22-36;
- по ул. Планировочной, 1-47;
- по ул. Ново-Северной, д. 1-49;
- по ул. Дальней, д. 1-21;
- по пр. Дальнему, д. 3-37;
- по ул. Отдыха, д. 1-13;
- по ул. Радищева, д. 1-39;
- по ул. ак. Павлова, д. 3-36;
- по ул. К.Маркса, д. 345-387;
- по ул. Тургенева, д. 18-87;
- по пр. 8 Марта, д. 3-19;
- по ул. Ломоносова, д. 3-5;
- по пр. Металлистов, д. 3-19;
- по ул. Лысогорской, д. 116-131;
- по ул. 8 Марта, д. 3-32;
с 14.00 до 15.00:
- по ул. Ручейной, д. 1-39;
- по ул. Стадионной, д. 1-10;
- по пр. Ускова, д. 1-39;
- по ул. Садовой, д. 12-45;
- по ул. Уральской, д. 2-16.