Более чем на 20 тамбовских улицах отключат электричество

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, 28 октября более чем на 20 улицах произойдет отключение света. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Список адресов:

с 8.30 до 16.30

- по ул Н.Вирты, д. 36-125;

- по ул. Подгорной, 59-88;

- по пр. Тульскому, д. 23-54;

- по ул. Менделеева, д. 11-76;

- по ул. Защитной, д. 22-36;

- по ул. Планировочной, 1-47;

- по ул. Ново-Северной, д. 1-49;

- по ул. Дальней, д. 1-21;

- по пр. Дальнему, д. 3-37;

- по ул. Отдыха, д. 1-13;

- по ул. Радищева, д. 1-39;

- по ул. ак. Павлова, д. 3-36;

- по ул. К.Маркса, д. 345-387;

- по ул. Тургенева, д. 18-87;

- по пр. 8 Марта, д. 3-19;

- по ул. Ломоносова, д. 3-5;

- по пр. Металлистов, д. 3-19;

- по ул. Лысогорской, д. 116-131;

- по ул. 8 Марта, д. 3-32;

с 14.00 до 15.00:

- по ул. Ручейной, д. 1-39;

- по ул. Стадионной, д. 1-10;

- по пр. Ускова, д. 1-39;

- по ул. Садовой, д. 12-45;

- по ул. Уральской, д. 2-16.