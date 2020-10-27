9 домов в Тамбове до сих пор не отапливаются

В Тамбове по данным на 27 октября из 1645 без тепла остаются 9 многоквартирных домов, где аварийные ситуации произошли уже после подачи на них теплоносителя.

- На каждом участке ведутся ремонтные работы, где-то работает ПАО «Квадра», где-то «Тамбовтеплосервис». Сегодня к вечеру мы планируем ликвидировать все аварийные ситуации, - сказал заместитель главы администрации города Тамбова Владимир Сыщиков.

Как пояснили генеральный директор муниципального учреждения «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло и главный инженер Тамбовского филиала ПАО «Квадра» Алексей Нечаев, на многие дома теплоноситель подан, однако, там необходима наладка внутридомовой системы, поэтому жителям необходимо обращаться в свои управляющие компании. Также до пятницы в единой городской центральной диспетчерской службе продолжит действовать телефон «горячей линии» по теплу - 72-61-09.