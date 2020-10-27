В Тамбовской области забраковали 12 партий "молочки"

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области за 9 месяцев этого года исследовало 549 проб молочной продукции, которую продавали в Тамбовских магазинах. В итоге санитарные врачи сняли с реализации 12 партий таких товаров весом 118 килограммов. Продукция не прошла лабораторный контроль, на нее не было документов, часть оказалась просроченной.

По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 1,1%. 14,9% проб не прошли проверку по физико-химическим показателям, в том числе из-за того, что продукция оказалась фальсифицированной. Подделки нашли среди ворога и сливочного масла. Эту продукцию из оборота изъяли.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами управления применялись меры административного воздействия, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. Ситуация остается на контроле.