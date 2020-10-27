Экс-депутат Моршанского горсовета по решению суда лишился имущества на 54 миллиона рублей

Бывший депутат Моршанского горсовета по решению суда лишился дорогостоящей недвижимости, купленной членами его семьи в 2015 году в Москве и Подмосковье. С иском об обращении взыскания на это имущество обратился прокурор Моршанского района.

В действиях теперь уже бывшего народного избранника усмотрели нарушение законодательства о противодействии коррупции - он не представил сведения об источнике получения средств и законности доходов. 5 лет назад родственники депутата купили в Москве и столичном регионе недвижимость стоимостью 54 миллиона рублей, при задекларированном доходе 1,5 миллиона рублей. Согласно представленным им справкам о доходах за 2015 год, на счетах бывшего депутата Моршанского городского Совета народных депутатов и его супруги в течение трех предшествующих лет не аккумулировались денежные средства, сопоставимые со стоимостью приобретенного недвижимого имущества.

- Экс-депутат обратился в суд с апелляционной жалобой на это решение суда и просил отменить ранее вынесенное решение, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тамбовского областного суда решение Моршанского городского суда оставлено в силе, жалоба депутата оставлена без удовлетворения.