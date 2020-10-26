При реализации нацпроектов в Тамбовской области допустили больше 200 нарушений

В Тамбовской области при реализации национальных проектов в этом году прокуроры выявили больше 200 нарушений. По ним возбудили 45 административных производств, направили больше 90 представлений, инициировано возбуждение одного уголовного дела.

Так, прокурор Тамбовского района возбудил дела об административных правонарушениях по фактам заключения незаконных соглашений о выплате авансов по контрактам, предусматривающим строительство детских садов в рамках проекта «Демография».

Прокурор Ленинского района инициировал уголовное преследование руководителя некоммерческой организации, получившей бюджетные средства на развитие предпринимательства на основании фиктивных документов.

Прокурор Гавриловского района в суде добился привлечения к административной ответственности руководителя фирмы, не исполнившей в полном объеме контракт на строительство сельского дома культуры.

Некачественный ремонт тамбовских дворовых территорий установлен прокурором Советского района г. Тамбова, который потребовал от фирмы – подрядчика незамедлительно устранить выявленные недостатки.

- В Моршанске приобретенное за счет средств национального проекта «Зравоохранение» дорогостоящее высокотехнологичное оборудование не вводилось в эксплуатацию, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Маммографическая рентгеновская система в настоящее время используется после вмешательства прокурора города, направившего представление.