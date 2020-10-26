В Тамбове в аварии пострадала годовалая девочка

Маленькая пассажирка отечественного авто оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 24 октября примерно в 9 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №165«Б» города Тамбова. 35-летний водитель автомобиля «Lada Vesta», выполняя маневр поворота налево столкнулся с «Lada Granta», под управлением 66-летнего мужчины. Этот автомобиль двигался во встречном направлении прямо.

- В результате аварии травмы получила пассажирка автомобиля «Lada Vesta», годовалая девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ребенка доставили в больницу.