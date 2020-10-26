Тамбовский суд заочно приговорил Джамала Шамояна к 6 годам колонии

Известный тамбовский предприниматель Джамал Шамоян обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, то есть в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

В марте 2015 года, узнав о проведении администрацией Знаменского района Тамбовской области закупки на выполнение работ по ремонту автодорог, проходящим через д. Михайловка и д. Борозда, он решил совершить хищение бюджетных средств путем заключения муниципальных контрактов на ремонт автодорог и создания видимости их исполнения. В результате подсудимым похищены бюджетные средства в размере 117 млн. рублей.

Кроме того, в августе 2012 года при исполнении муниципального контракта на завершение строительства Татановской средней общеобразовательной школы подсудимый предоставил подложные документы о стоимости и приемке выполненных работ на сумму 69 млн. рублей.

Аналогичная преступная схема была использована при исполнении гражданско-правового договора на выполнение работ по строительству спортивного зала Знаменской детско-юношеской спортивной школой на сумму 780 тыс. рублей, которыми также незаконно завладел обвиняемый.

Ущерб, причиненный бюджету Тамбовской области при строительстве Татановской средней школы и спортивного зала в Знаменской детско-юношеской спортивной школе составил более 69 млн. рублей.

- Приговор суда вынесен заочно в связи с нахождением подсудимого в международном розыске, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговором Октябрьского районного суда города Тамбова от 23 октября виновному назначено наказание в размере 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск администрации Тамбовской области о взыскании причиненного преступлениями ущерба удовлетворен в полном объеме.