В павильоне на ул. Чичерина в Тамбове нашли санкционные колбасу и сыр

В Тамбове прошла проверка, во время которой специалисты Управления Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской области, Роспотребнадзора и Мичуринской транспортной прокуратуры искали продукцию, запрещенную к продаже.

В ходе рейда в торговом павильоне на улице Чичерина города Тамбова обнаружили 17 килограммов колбасы и сыра, странами происхождения которых, согласно маркировке, является Италия и Испания.

- Выявленную санкционную продукцию изъяли из оборота и уничтожили, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.