Житель Тамбовщины отправится в колонию за убийство приятеля, который обидел его сожительницу

В Сосновском районе суд вынес приговор в отношении 59-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, 26 июня этого года, осужденный вместе с сожительницей и односельчанином распивал спиртные напитки. Во время застолья гость оскорбительно выразился в адрес женщины, что разозлило ее гражданского мужа. Хозяин дома схватил со стола нож и несколько раз ударил обидчика в грудь и живот. После этого 49-летний потерпевший выбежал из дома и на улице потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.