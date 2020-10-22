В Тамбовской области возвращают часть ограничений из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом в регионе превысило 9 тысяч человек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области возвращают часть ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса.

Так, с 23 октября для тамбовчан старше 65 лет, а также людей, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, системы кровообращения, имеющих хроническую болезнь почек 3 - 5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации, вводится обязательный режим самоизоляции. Ранее для них режим самоизоляция носил рекомендательный характер.

Режим самоизоляции не применяется в случае обращения за медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью. Также люди могут ходить за покупками, выгуливать собак, выносить мусор, совершать прогулки и заниматься спортом на воздухе. На работу смогут ходить руководители и сотрудники, без которых обойтись нельзя.

Кроме того, с 23 октября вводится запрет на выезд организованных групп школьников и студентов, а также ребят из кружков и секций, в другие регионы на экскурсии и дмассовые мероприятия.

- Этот запрет на распространяется на выезды спортсменов в возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Тамбовской области и (или) Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.