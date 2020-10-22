Из Цны в Тамбове вытащили плавающий фонтан и отправили его на зимовку

Скоро все тамбовские фонтаны отправятся на "зимовку" Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове началась подготовка всех городских фонтанов к зиме. Весной и летом горожан радовали 22 фонтана, расположенных в скверах и парках, а в осенне-зимний период ведется их техническое обслуживание и ремонт. Перед консервацией проводится слив воды санитарная обработка и очистка чаши и затем устанавливают укрывную конструкцию. 22 октября провели самую трудоемкую работу - демонтировали плавучий фонтан, установленного на Цне.

- Этот фонтан весит около полутора тонн и работы по его демонтажу являются самыми сложными из всех, к тому же еще они усложняются холодной погодой и нахождением в воде, поэтому рабочие экипированы в специальную водонепроницаемую одежду, - рассказал начальник службы по содержанию фонтанов Сергей Карташов. - Для извлечения корпуса фонтана из воды используется подъемная техника, тросы, лодка и специальный инвентарь. Сначала, пока еще фонтан в воде, включаются насосы для откачки воды из балластных емкостей, затем бригада прикрепляет тросами корпус фонтана к подъемнику. После извлечения конструкции из воды балластные емкости откручивают от основного блока. В таком разобранном виде фонтан будет храниться до весны. Основную конструкцию помещают в специальный бокс, где будет производиться дальнейшая ее очистка и налаживание всех внутренних систем.

На сегодняшний день уже демонтированы фонтаны в северной части города во Французском сквере, около Центра единоборств, в Парке Победы, около торгового центра «Континент», в сквере «Речном». Вскоре начнется консервация фонтанов, расположенных в центре города.