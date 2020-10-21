По улице Державинской в Тамбове на три дня перекроют проезд

В Тамбове на три дня перекроют движение, а также запретят остановку транспорта по улице Державинской на участке от ул. К. Маркса до ул. Носовской. Ограничения будут действовать с 21 по 23 октября. Как рассказали в администрации города Тамбова, в эти дни здесь будут проводиться работы по монтажу кронштейнов и светильников уличного освещения. Проезд разрешат только жителям и автомобилям спецслужб.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения, - поясняют в администрации города Тамбова.