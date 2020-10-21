Более 20 улиц в Тамбове временно останутся без света

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове 22 октября на 21 улице отключат свет. Это связано с проведением с проведением ремонтных работ АО «ОРЭС-Тамбов».

Так, С 8.30 до 16.30 из-за работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ электроэнергия не будет подаваться по следующим адресам:

- ул. Зеленая, д. 3-12;

- ул. Широкая, д. 14-32;

- ул. Стрелецкая, д. 1-20;

- ул. Заводская, д. 28-51;

- пр. Заводской, д. 1-11;

- ул. Степная, д. 23-68;

- ул. 3-я Линия, д. 6-25.

А на время проведения планово-предупредительных работ в трансформаторной подстанции электричество отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30:

ул. Гагарина, д. 2-36;

ул. Лагерная, д. 2-92;

ул. Лермонтовская, д. 175;

ул. Н.Полынковская, д. 23-25;

ул. Котовского, д. 2-19;

ул. Пригородная, д. 26-30;

ул. Кирсановская, д. 1-11;

1-й Лермонтовский пр., д. 6-14;

ул. Локомотивная, д. 11-21;

ул. Транспортная, д.12-18;

с 13.30 до 16.30

ул. Гоголя, д.2-6;

ул. Набережная, д. 6-16;

ул. Андреевская, д.94;

ул. Пионерская, д. 3-8а.