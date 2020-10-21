Тамбовская ЦРБ получила 15 аппаратов искусственной вентиляции легких

В Тамбовскую ЦРБ поступили 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Их общая стоимость почти 36 миллионов рублей.

ИВЛ аппараты «MV 2000» необходимы для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией COVID-19. Они имеют функции, как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции легких. Аппараты оснащены компьютером, что позволит подбирать оптимальные режимы дыхания для больных, следить за показателями легочных функций.

- Это оборудование используется для оказания помощи самым тяжелым больным, когда речь идет о жизни и смерти, - рассказали в Тамбовской ЦРБ. - Надеемся, что таких больных у нас будет как можно меньше.

По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, в регионе идет рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 95 новых случаев заражения. На госпитализации находится 681 человек.

С учетом развития прогнозных сценариев распространения новой коронавирусной инфекции с 22 октября будут развернуты дополнительно 60 коек для приема больных в Рассказовской ЦРБ и городской клинической больнице №4 Тамбова. Ранее в регионе развернули 6 ковидных центров, один из которых действует на базе Тамбовской ЦРБ.