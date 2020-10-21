Трое футболистов тамбовской «молодежки» заболели коронавирусом

ФК «Тамбов» сообщил о том, что по результатам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у четырех представителей молодежной команды были выявлены положительные результаты. COVID-19 обнаружили у троих футболистов и одного из членов персонала.

- Указанные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. Назначены даты контрольного тестирования, - говорится на официальном сайте РПЛ.

Как заявил спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков порталу sport24.ru, с основным составом команды заболевшие не контактировали.