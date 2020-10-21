В Тамбовской области женщину осудили за убийство гостя из Москвы

В Мордовском районе суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как установили следствие и суд, потерпевший приехал в Мордовский район из Москвы, и поскольку не имел постоянного места жительства, то временно проживал в доме гражданского супруга осужденной вместе с ними.

Вечером, 16 октября 2019 года, пока главы семейства не было дома, он стал оказывать знаки внимания его сожительнице, о чем впоследствии она рассказала гражданскому мужу. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В это время женщина схватила со стола нож и нанесла гостю несколько ударов в грудь и живот.

От полученных ранений 42-летний потерпевший сразу скончался. Его тело сожители сначала спрятали в погреб, а затем перенесли в выкопанную в овраге неподалеку от их дома яму и засыпали землей. Спустя несколько дней осужденная, будучи сильно пьяной, рассказала своему знакомому о совершенном преступлении.

Кроме этого, несколькими днями ранее, осужденная избила местного жителя, причинив ему телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.