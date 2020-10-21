В Тамбове сотрудник банка обворовывал клиентов

В Тамбове полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковских карт. Им оказался 24-летний сотрудник банка в областном центре. Одной из его жертв стала 55-летняя тамбовчанка.

Женщина обнаружила пропажу денег с карты в размере 847 рублей и обратилась в полицию. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что списание денежных средств произошло после посещения отделения банка. Подобная кража была совершена в этом же отделении банка в июле этого года с карты, принадлежащей 59-летнему жителю Сосновки.

Установлено, что кражи совершил работник банка. Во время обслуживания клиентов парень тайно снимал чужие деньги через услугу «Мобильный банк». При опросе задержанный признал свою вину.

- Вор похищал мелкие суммы, до тысячи рублей, рассчитывая на невнимательность своих жертв. Деньги будут возвращены потерпевшим. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному санкция статьи грозит штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Расследование продолжается и количество эпизодов, инкриминируемых фигуранту, может достичь десяти, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.