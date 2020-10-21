Тамбовчанка сдавала в аренду несуществующие квартиры в Сочи

В Тамбове 31-летняя местная жительница призналась в серии фактов мошенничества, связанных с арендой жилья в Сочи. Ранее она уже была судима за подобные преступления.

Полицейские установили, что женщина разместила объявление на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче в аренду жилья в Сочи по низким ценам. Но на самом деле никакого жилья на главном курорте страны у нее не было.

Выставив посторонние фотографии квартир, тамбовчанка указала свой номер телефона, на который стали звонить люди, желающие снять квартиру в Сочи. От них «хозяйка» жилплощади стала требовать перевести на карту предоплату. Мошеннице удалось обмануть двух жительниц Краснодарского края, которые поверили ей, отправив 5 и 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. После получения денег аферистка перестала отвечать на звонки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мошенница проживает в Тамбове. Оперативники выяснили, где она живет и нагрянули к ней домой. Женщина была задержана.

В отношении нее возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Во время обыска дома у подозреваемой изъят телефон и банковская карта, а вот деньги, полученные в качестве предоплаты за несуществующие квартиры, тамбовчанка успела потратить.

- У сотрудников уголовного розыска есть информация, что жертв мошенничества намного больше, просто люди не стали обращаться в органы внутренних дел. В ходе следственных мероприятий они будут установлены и опрошены, уточнены суммы, которые получила мошенница в качестве задатка за аренду квартиры в Сочи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.