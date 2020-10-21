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В Тамбовской области под колесами машины погиб пешеход

Авария произошла в Первомайском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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28-летний мужчина скончался до приезда скорой

28-летний мужчина скончался до приезда скорой

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Первомайском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. По данным областного УГИБДД, аварию зафиксировали 20 октября в 17 часов 40 минут на 88 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский». 57-летний водитель автомобиля «Renault Logan» наехал на 28-летнего мужчину.

- В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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