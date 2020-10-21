На Моршанском шоссе Тамбова сбили мотоциклиста

Водитель мотоцикла оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 20 октября в 16 часов 25 минут на Моршанском шоссе около дома №48 города Тамбова. 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140», выезжая с прилегающей территории, столкнулся с мотоциклом «HONDA», под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.