Тамбовчанке заменили неисправный газовый котел после вмешательства прокуратуры

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 86-летней местной жительницы. Пенсионерка живет в муниципальной квартире с индивидуальным газовым котлом отопления. Но вот уже несколько лет этот котел работает с перебоями. Из-за холода в квартире пожилая женщина вынуждена была зимой перебираться к родственникам. Собственником квартиры является администрация города Рассказово, и именно мэрия должна была за свой счет отремонтировать неработающий котел, но не делала этого.

По требованию прокурора 29 сентября газовое оборудование квартиры заявительницы обследовал специалистом филиала АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Рассказово. Он дал заключение, что котел эксплуатации не подлежит.

- Не поддержание жилого помещения в надлежащем состоянии привело к нарушению жилищных прав нанимателя, и стало основанием для внесения Рассказовским межрайонным прокурором представления об устранении нарушений закона в администрацию г. Рассказово с требованием в предельно короткие сроки принять меры по восстановлению жилищных прав заявительницы, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - На данный момент администрация города заменила котел, на начало отопительного сезона система отопления восстановлена.