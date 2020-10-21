Тамбовчанин снял деньги со счета знакомой, воспользовавшись ее мобильным банком

19 октября. в ОМВД России по г. Мичуринску с заявлением обратилась 21-летняя местная жительница, у которой с банковской карты украли 7138 рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили что к преступлению причастен знакомый девушки, с которым она общалась в одной из социальных сетей. 24-летний парень при встрече с приятельницей попросил у нее телефон и, увидев открытую вкладку банковского приложения, в режиме онлайн перевел деньги на свою карту, после чего вернул телефон ничего не подозревающей подруге. Позже, обнаружив факт списания денег, девушка обратилась в полицию.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.