Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 октября: прирост больных за сутки составил 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 21 октября, достигло 9906 человек. Из них выздоровели 7797 человек. За последние сутки болезнь обнаружили сразу у 95 жителей региона. Среди них 33 мужчины и 59 женщин в возрасте от 19 до 81 года, а также трое детей: мальчики 3 и 11 лет и 11-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 681 человек, из них диагноз «пневмония» у 629 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.