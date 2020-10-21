В Тамбовской области начали делать прививки от коронавируса

В Тамбовской области стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми делают прививку медицинские работники на добровольной основе. Вакцинация проходит в два этапа. На каждом из них за здоровьем добровольцев организован тщательный контроль. В этом году вакцинация не будет носить массовый характер. Прививки делают в Рассказовской ЦРБ, которая территориально находится рядом со складом, где обеспечены все необходимые все условия для правильного хранения препарата.

- Одной из первых решила сделать прививку врач-инфекционист Рассказовской ЦРБ Елизавета Хлопотина, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В том, что коронавирус очень опасное и коварное заболевание она убедилась на собственном опыте, выхаживая заразившихся пациентов в инфекционном стационаре.