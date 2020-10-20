В Тамбовской области развернут дополнительные 60 коек для лечения больных коронавирусом

На Тамбовщине из-за роста числа больных коронавирусом с 22 октября развернут дополнительные 60 коек для лечения пациентов с COVID-19. Для этого будут перепрофилированы два медицинских учреждения региона. Это терапевтические отделения Рассказовской ЦРБ и городская клиническая больница №4 Тамбова.

- По информации управления здравоохранения Тамбовской области, в отделениях предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная и функциональная диагностика. Отделения в достаточном количестве укомплектованы медицинским персоналом. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области на сегодняшний день зарегистрировано 8917 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых около трети больных - без клинических проявлений. Всего выздоровели 7738 человек. По последним данным, в больницах региона на лечении находятся 636 пациентов. Количество свободных коек составляет 41%.