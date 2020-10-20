На Тамбовщине полицейские задержали жительницу Орла с крупной партией героина в автомобиле

На 448-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Рено Меган» с номерами Орловского региона. За рулем машины находилась 35-летняя орловчанка. Во время досмотра салона оперативники обнаружили несколько пакетов с наркотическим средством. Экспертиза показала, что женщина перевозила героин весом 170 граммов.

Жительница Орла была задержана и доставлена в полицию. Выяснилось, что она собиралась распространять героин на территории Тамбовской области.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанной грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По решению суда на период расследования уголовного дела женщина арестована и помещена в СИЗО, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.