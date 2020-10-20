Котовчанин в надежде избежать ареста пытался дать взятку полицейскому

В Котовске суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Как установили следствие и суд, 12 июля этого года, находясь в здании ОМВД России по городу Котовску, осужденный положил на стол полицейского 10 150 рублей в качестве взятки. Тем самым мужчина надеялся избежать ареста до 15 суток за совершенное им мелкое хулиганство. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.