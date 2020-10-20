Тамбовская колония оказалась не приспособлена для инвалида-колясочника

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области во время посещения колонии обратился осужденный инвалид-колясочник. Мужчина пожаловался на то, что в помещениях отряда в ФКУ ИК-1 дверные проемы имеют достаточно высокие пороги, что не позволяет ему самостоятельно перемещаться внутри помещений отряда, а также самостоятельно выходить на прогулки.

Уполномоченным осмотрел помещения отряда и установил, что жалоба осужденного является обоснованной.

- Кроме того, выявлено, что туалетное помещение отряда также не отвечает в полной мере требованиям доступности для инвалидов, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - Входная группа отряда не оборудована пандусом, а установленная там аппарель вообще не соответствует предъявляемым требованиям и является травмоопасной.

Уполномоченный обратился в УФСИН России по Тамбовской области, чтобы там исправили ситуацию. В ведомстве со всеми претензиями согласились и приняли решения до конца этого года устранить все недостатки.