Здание школы в Мичуринске признали памятником

Здание имеет архитектурную и историческую ценность

«Здание коммерческого училища», расположенное в Мичуринске на ул. Советской, 288 признали памятником.

- Трехэтажное кирпичное здание занимает видное место в ряду исторических построек центральной части города Мичуринска (Козлова), - сообщает управление Госохраны Тамбовской области.

Интерес представляет не только архитектурный облик общественного здания, но и его история. Известно, что коммерческое училище было построено Козловским городским обществом в 1897 г., первым директором которого был назначен Петр Александрович Верещагин.

Первый этаж сдавался в аренду козловским купцам под магазины, второй занимали классы училища.

На третьем этаже располагались квартиры директора и преподавателей. Однако, интерес к коммерческому образованию был настолько велик, что для коммерческого училища было построено новое здание на Сенной площади (ныне ул. Интернациональная), а в освободившееся здание была переведена Козловская казенная женская гимназия.

Во время первой мировой войны (1914-1918 гг.) здание занимал лазарет для раненых воинов, с 1918 по 1919 гг. в нем располагался штаб Южного фронта.

В октябре 1919 г. в здании Козловской гимназии разместилась фабрично-заводская семилетка, с ноября 1936 г. – Мичуринская средняя транспортная школа № 50.

Во время Великой Отечественной войны в школе был размещен госпиталь.

С 1961 г. в здании располагается средняя школа № 18, которой в 2011 г. было присвоено имя Героя Советского Союза Э.Д. Потапова.