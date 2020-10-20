Тамбовчанка, ставшая свидетелем убийства 24 года назад, помогла найти преступников

Орудие преступление 24 года пролежало на дне реки

Жительница Тамбовской области оказалась ценным свидетелем убийства, которое произошло в 1996 году в Астрахани. Тогда в одном из частных домов нашли тело 74-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранами. Поиски преступников на тот момент результата не принесли и расследование уголовного дела приостановили. Спустя много лет криминалисты решили повторно исследовать отпечаток пальца, найденный на месте преступления. Его направили в региональную информационную базу АДИС «Папилон», а также дактилоскопическую следотеку СК РФ. Выяснилось, что отпечаток принадлежит жительнице Мичуринска, которая в 1996 году жила в Астрахани и стала свидетельницей жестокой расправы над пенсионеркой. Женщина рассказала об обстоятельствах убийства и указала на преступников.

Спустя 24 года по подозрению в убийстве пожилой женщины были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов.

- По версии следствия, 18 октября 1996 года обвиняемые, зная о том, что у знакомой пенсионерки по месту жительства находится крупная сумма денежных средств и золотые украшения, под обманные предлогом проникли к ней в дом, после чего убили ее, - сообщает СУ СКР по Астраханской области.

После совершенного разбойного нападения и убийства мужчины похитили золотые украшения на общую сумму 68 тысяч рублей. Следователям удалось найти в местной реке орудие убийства, которое пролежало в воде почти четверть века. Кухонный нож опознала и свидетельница и подозреваемые.

Мужчинам предъявили обвинение в совершении преступлений по п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 146, п.п. «а, н» ст. 102 УК РСФСР (нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Уголовное дело направили в суд.

Фото СУ СКР по Астраханской области