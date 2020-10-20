23-летний тамбовчанин задержан за кражи аккумуляторов из грузовых автомобилей

Тамбовские полицейские раскрыли серию автокраж в поселке Строитель. Ранее в дежурную часть обратился предприниматель с сообщением о пропаже двух аккумуляторов с грузового автомобиля.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми проверили жителей, ранее совершавших подобные мелкие кражи. Таким образом, они установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель – 23-летний парень, проживающий в поселке Строитель.

Выяснилось, что задержанный похитил два аккумулятора с «КАМАЗа», который был оставлен без присмотра. Выяснилось, что молодой человек уже совершал подобные кражи, поэтому теперь сотрудники полиции намерены обратиться в судебную инстанцию с материалами, которые помогут изменить меру пресечения рецидивисту с исправительных работ на реальный срок лишения свободы.

- Задержанный злоумышленник признал свою вину. Украденные аккумуляторы он сдал в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.