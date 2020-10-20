Житель Дагестана за рулем неисправного авто пытался откупиться от тамбовского полицейского

19 октября во время патрулирования участка дороги на 562 километре трассы Р-22 «Каспий» инспектор дорожно-патрульной службы ОМВД России по Жердевскому району остановил транзитный автомобиль. При проверке обнаружилась неисправность машины, с которой поездки на ней запрещены. Водителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола по ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», мужчина попытался дать полицейскому взятку. Сотрудник ГИБДД от вознаграждения отказался.

- Теперь водителя привлекут не только к административной ответственности, но и к уголовной - по ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - 24-летнего молодого человека, проживающего в республике Дагестан, задержали и опросили. Купюру изъяли и приобщили к материалам проверки. Водителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.