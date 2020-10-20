Тамбовские полицейские помогли добраться рожающей на трассе женщине до больницы

Полицейским вручили благодарственные письма Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Вечером 15 октября сотрудники дорожно-патрульной службы ОСБ ДПС УГИБДД УМВД России по Тамбовской области лейтенант полиции Александр Пешков и старший лейтенант полиции Александр Терехов дежурили на 491-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Знаменском районе. К автоинспекторам подъехал автомобиль «Лада Калина». Водитель автомобиля рассказал автоинспекторам, что в салоне машины находится его беременная супруга, у которой начались роды, и он боится, что не успеет довезти ее до роддома. Мужчина попросил полицейских помочь доставить его жену до родильного отделения. Сотрудники УГИБДД перенесли беременную женщину в свой служебный автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, двинулись в Тамбов.

Буквально через 20 минут женщина уже была благополучно доставлена в родильное отделение 2-й городской больницы имени Архиепископа Луки, где спустя 40 минут на свет появился здоровый мальчик.

- 19 октября состоялась торжественная выписка мамы и малыша из родильного отделения. На выписку пришли и сотрудники Госавтоинспекции. Они поздравили Ирину и Дмитрия Кудриных с благополучным рождением сына Ивана, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.