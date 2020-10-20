Тамбовчанин украл из павильона мясных деликатесов продуктов на 25 тысяч рублей

18 октября в полицию ст. Кочетовка Мичуринского района поступила информация о том, что из торгового павильона мясных деликатесов пропала продукция. Сумма ущерба составила почти 25 тысяч рублей. Преступник проник внутрь, отжав пластиковую входную дверь. Полицейские нашли на месте преступления следы пальцев и обуви. Вскоре удалось установить подозреваемого в совершении кражи – 42-летний местный житель. Мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления. После задержания он признался в краже.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.