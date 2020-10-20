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Администрация Тамбовской области перешла на дистанционный формат работы с жителями региона

Было принято решение временно отменить личные приемы граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Ксения АЛЕШИНА
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В администрации области временно приостановили личные приемы граждан из-за роста больных коронавирусом

В администрации области временно приостановили личные приемы граждан из-за роста больных коронавирусом

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации Тамбовской области временно приостановили личные приемы граждан. Это связно с с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Задать вопросы губернатору жители региона смогут дистанционно на сайте «Прямая линия Александра Никитина».

- Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, считаю, что нужно переключиться на дистанционный формат работы. Такая практика у нас хорошо отработана. И надо ее широко использовать, увеличив количество мероприятий, встреч, онлайн-приемов, - сказал глава региона Александр Никитин.

Кроме того, губернатор поручил разработать график онлайн-приемов для руководителей органов исполнительной власти.