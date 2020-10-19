В Тамбове заработала горячая линия по вопросам отопления

С 14 октября в областном центре стартовал отопительный сезон. С 19 октября в городе начала работу горячая линия по вопросам пуска тепла.

По многоканальному номеру 72-61-09 в будние дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) тамбовчане могут получить оперативную информацию о процессе подключения домов к теплоснабжению. За первые три часа работы горячей линии 19 октября было принято 66 обращений.

- Сейчас в разгаре проведение пусконаладочных работ, которые, в соответствии с постановлением, продлятся до 26 октября, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.