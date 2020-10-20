Тамбовские музеи примут участие в «Ночи искусств»

В 2020 году всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет уже в восьмой раз. Она приурочена к празднованию Дня народного единства. Традиционно в ней примет участие и Тамбовская область. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы в этот раз проведут тематические мероприятия в онлайн-формате. Зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, виртуальные экскурсии по музейным экспозициям.

3 ноября Тамбовский областной краеведческий музей и его филиалы присоединятся к проведению всероссийской акции. Она пройдет в медиаформате и будет транслироваться с 16.00 до 22.00 на официальном сайте областного краеведческого музея, ютуб-канале и в социальных сетях.

Как сообщили в музее, зрители смогут познакомиться с новыми выставочными проектами, посвященными С.Н. Сергееву-Ценскому, И.В. Мичурину, Т.Я. Дерунец и стационарной экспозицией краеведческого музея с использованием виртуального тура, посмотреть мероприятие из цикла «Раритеты музея», познакомившись с рисунками Ж.Г. Чичериной отправиться в путешествие по Италии. Проверить свои знания, поучаствовав в викторине «Путешествие по родному краю», услышать лекцию «Здравоохранение Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны».

Юных зрителей ждут мастер-классы под руководством научных сотрудников музея.

- Вечер завершится праздничным онлайн-концертом ведущих коллективов Тамбова и области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.