Ушел из жизни известный тамбовский тренер Валерий Шарапов

ВАлерий Васильевич скончался на 75-м году жизни

В Тамбове, 19 октября, на 75-м году жизни скончался заслуженный тренер России по футболу Валерий Шарапов. Его имя связано с самыми яркими страницами в развитии тамбовского футбола. Он подготовил немало профессиональных футболистов, среди них — полузащитник «Зенита» и игрок сборной России Юрий Жирков.

- Трудовой стаж Валерия Шарапова - 45 лет. Его последним местом работы стала тамбовская «Академия футбола». В 2008 году РФС признал Валерия Шарапова лучшим юношеским тренером в России. Ему присвоены почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» и знак «Отличник физической культуры и спорта», - сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре и спорту.

Коллектив «Комсомольской правды» в Тамбове выражает соболезнования родным и близким Валерия Васильевича.

Фото: Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области