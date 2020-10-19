В Тамбовской области водители протаранили столб и забор

Авария в Мичуринске Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области на минувших выходных водители двух автомобилей не справились с управлением и наехали на препятствия.

Первое такое ДТП произошло 17 октября около четырех часа утра на улице 50 лет Октября в районе дома №20 А города Уварово. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» выскочил с дороги на левую по ходу движения обочину и врезался в опору линии электропередач. В больнице оказались водитель и его 31-летний пассажир.

Авария в Уварово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Похожая авария случилась 18 октября в 15 часов 35 минут на улице Рязанской в районе дома №59 города Мичуринск. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21112» не учел дорожные и метеорологические условия, скоростной режим, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги и налетел на забор. После чего его автомобиль опрокинулся.

- В результате аварии пострадал 29-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».