В тройной аварии в центре Тамбова пострадала 10-летняя девочка

Маленькую пассажирку отвезли в детскую областную больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 16 октября около 14 часов 54 минут на улице Советской в районе дома №112 города Тамбова. 23-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» врезался в двигавшийся впереди «Daewoo Matiz», под управлением 65-летнего мужчины. От удара автомобиль «Daewoo Matiz» по инерции продвинулся вперед и въехал в «Chevrolet», за рулем которого находился 25-летний водитель.

- В результате аварии пострадала 10-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Matiz», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи девочку доставили в детскую областную клиническую больницу города Тамбова.