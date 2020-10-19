Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 октября: прирост больных за сутки составил 72 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 19 октября, достигло 8843 человек. Из них выздоровели 7676 человек, 55 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 72 жителей региона. Среди них 31 мужчина и 36 женщин в возрасте от 19 до 80 лет, а также пятеро детей: 10-летний мальчик и девочки 5,8,13 и 16 лет.

- На госпитализации находятся 643 человека, из них диагноз «пневмония» у 595 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.