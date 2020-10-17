В Тамбове оборудуют пляж для инвалидов

В Тамбове прошло выездное совещание по вопросу возможности организации на пляже «Эльдорадо» специальной зоны отдыха, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В городе одиннадцать пляжей, однако, по проведённым исследованиям, «Эльдорадо» является наиболее комфортным и доступным из них для отдельных категорий горожан. Здесь максимально близко расположены подъездные пути и парковка, пожарно-спасательный центр.

- Мы пообщались с руководителями и представителями обществ людей с ограниченными возможностями, спросили нужен ли им вообще такой пляж, и в каком виде они его хотят видеть. Получили одобрение с их стороны, - говорит директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков.- Самая большая проблема - спуск и подъём. Она требует максимальной проработки. Мы изначально искали, где уже существуют пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Созвонились с Крымом, где есть подобный, обсудили ключевые моменты и спросили, на что прежде всего стоит обратить внимание.

Уже проведена геодезическая и топографическая работа, имеются отметки высот и уклонов. На основании этого в скором времени начнётся детальная работа по проектировке.

Особенная зона отдыха предполагает размещение специального оборудования: плавающие коляски для купания, которые были подсказаны крымчанами. Они способны обеспечить передвижение колясочника по песку без лишних усилий и позволят безопасно провести время на воде. Кроме того, должна быть организована парковка для инвалидов, разработаны пути движения к пляжу и навигация.