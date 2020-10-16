Житель Тамбовщины напал с пистолетом на кассира автозаправки в Липецкой области

В Липецкой области суд вынес приговор в отношении уроженца города Моршанска, признав его винновым в разбойном нападении на оператора-кассира автозаправочной станции.

Установлено, что 5 ноября прошлого года, мужчина в маске проник через оконный проем внутрь помещения автозаправки, где держа в руках пистолет потребовал от оператора-кассира денежные средства.

- Завладев 30 500 рублей преступник скрылся . однако вскоре был задержан в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.