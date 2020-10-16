Почти тысяча тамбовчан отправится в армию этой осенью

На Тамбовщине, как и по всей стране, с 1 октября начался осенний призыв. Всего осенью планируют призвать в армию около 900 человек.

Первостепенное внимание будет уделено защите здоровья новобранцев. В военкоматах принимают необходимые меры, чтобы не допустить их заражения коронавирусом. Так, военнослужащие бригады РХБЗ обрабатывают полы, стены, дверные ручки внутри и снаружи здания.

- Из-за распространения коронавируса весенняя призывная кампания впервые проводилась в крайне неблагоприятных условиях. Однако, благодаря мерам, предпринятым руководством и сотрудниками военного комиссариата Тамбовской области по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призыв граждан на военную службу проведен в установленные сроки, без срывов и происшествий. За весь весенний призыв не допущено ни одного случая заболевания коронавирусом среди призывников, доставленных на областной сборный пункт и в последующем отправленных в войска. Все поставленные задачи выполним и в эту призывную кампанию, - сказал военный комиссар Тамбовской области Алексей Доготер.

Все призывники проходят медосмотры, соблюдая меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Каждого призывника на областном сборном пункте проверят на коронавирус и обеспечат средствами защиты дыхания.