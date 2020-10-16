В Тамбовской области выявлены два новых случая бешенства

На Тамбовщине выявили два новых случая бешенства у животных. Опасное заболевание обнаружили у лисицы в селе Козьминка Мордовского района, а также у кошки в селе Байловка 2-я Пичаевского района. Данные территории признаны неблагополучными, там объявлен карантин.

- В неблагополучном пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - напоминают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.