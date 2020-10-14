Образцовым тамбовским семьям посвятили выставку

В экспозиции представлены фотографии 50 образцовых семей региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове на одной из аллей Парка культуры и отдыха открылась выставка «История одной семьи». В экспозицию вошли фотографии 50 образцовых семей региона, которые сопровождаются краткими историям. Горожане смогут узнать, при каких обстоятельствах познакомились супруги, почему решили быть вместе и как смогли пронести любовь, верность и уважение друг к другу через долгие годы.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, выставку подготовили специалисты Центра социокультурной аналитики. Это часть проекта «Защита семьи и сохранение семейных ценностей в Тамбовской области», который реализуется на средства президентского гранта.

Выставка является составной частью этого социального проекта. Она предваряет собой презентацию книги «История одной семьи», куда включены дополнительные материалы о тамбовских образцовых союзах, а также их архивные фотографии.

- Работа над книгой и выставкой велась на протяжении года. Специалисты нашей организации с выездными фотосъемками и интервью посетили множество районов и сел Тамбовской области, — говорит руководитель проекта Марина Бибарова-Государева. — Мы убедились, что в нашем регионе множество прекрасных союзов, которые примером своей долгой и счастливой супружеской жизни доказывают, что семья - это очень сильный социальный институт. Чтобы рассказать о наших героях и напомнить о непреложных ценностях тамбовчанам, мы организовали выставку.

После Тамбова экспозиция отправится сначала в город Уварово, а затем в Моршанск.