Ремонтировать тамбовскую филармонию снова никто не захотел

Ни один подрядчик на аукцион не заявился Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области подвели итоги аукциона по поиску подрядчика, который должен был завершить реконструкцию филармонии. Тендер объявили 5 октября. Предыдущий, на 824 миллиона рублей, размещенный еще летом, не заинтересовал ни одного исполнителя. На этот раз за работу предлагали и того меньше – 706 миллионов рублей. Заявки на участие потенциальные исполнители могли подавать до 13 октября. В этот же день подвели итоги аукциона и его снова признали несостоявшимся.

- По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, - сообщается на сайте госуслуг.