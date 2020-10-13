В Тамбовской области врача-невролога будут судить за мошенничество

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-невролога. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

По версии следствия, обвиняемый предложил пациенту, являющемуся инвалидом 3 группы, за денежное вознаграждение помочь установить бессрочную группу инвалидности. При этом врача заранее знал, что на основании результатов анализов больного для этого и так имеются все основания.

Невролог выполнил свое обещание, несмотря на то, что продлением инвалидности занимается бюро медико-социальной экспертизы, а не персонала медицинской организации. Сразу после получения от пациента 50 тысяч рублей доктор был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.