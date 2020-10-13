В гаражах на севере Тамбова нашли части ручного противотанкового гранатомета

Находку передали полицейским

В дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступило сообщение о том, что в северной части города на территории гаражного кооператива обнаружили четыре подозрительных предмета. На место направилась группа разминирования ОМОН.

- Во время осмотра специалисты установили, что предметы представляют собой пустые тубусы от ручного противотанкового гранатомета без заряда взрывчатого вещества, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Подозрительные находки росгвардейцы передали сотрудникам полиции.

Фото Управления Росгвардии по Тамбовской области